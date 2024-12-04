В России появился новый вид мошенничества — спуфинг. При такой схеме злоумышленники маскируются под знакомого пользователю человека или известные компании, пытаясь завоевать его доверие, сообщает «МВД Медиа» .

С помощью спуфинга мошенники могут получить доступ к устройствам человека, украсть его деньги и личную информацию, а также распространить вирусные программы.

С этими целями злоумышленники могут рассылать вредоносный файл, похожий на рабочий документ или архив. При его открытии на устройство пользователя в скрытом режиме устанавливается вирусная программа.

Также человеку может поступить звонок якобы с номера 900 или от имени его друга. Но на самом деле на другом конце провода находятся мошенники. Кроме того, злоумышленники могут создать поддельный сайт с похожим адресом и оформлением, как у официального сайта известного ресурса.

В МВД рассказали, что для защиты от спуфинга пользователю необходимо обращать внимание на адреса отправителя сообщений, быть бдительными с почтовыми вложениями, проверять адресную строку в браузере осмотрительно относиться к телефонным звонкам. Кроме того, рекомендуется не разглашать в Сети личные данные.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенничества через гифки. В них могут находиться вредоносные коды.