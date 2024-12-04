Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества через гифки

Сергей Липов, директор по информационным технологиям компании «EdgеЦентр», рассказал о новой схеме мошенничества в мессенджерах, которая касается гифок. Он отметил, что мошенники проявили креативность и начали использовать гифки, которые выглядят безобидно, но могут скрывать серьезные угрозы, сообщает RT .

В таких анимациях могут находиться вредоносные коды или ссылки на фишинговые сайты, способные похитить личные данные пользователей. Липов подчеркнул, что гифки — популярный формат обмена мультимедийным контентом, часто используемый для поздравлений, что делает их особенно опасными.

Пользователи, радуясь таким сообщениям, зачастую не догадываются об угрозе и открывают их без опасений. Всего один клик может привести к активации вредоносного кода или перенаправлению на опасный сайт, что минимизирует шансы на то, что жертва заподозрит обман до его реализации.

Он предупредил о важности бдительности: пользователям следует избегать открытия гифок от незнакомых контактов и проверять подозрительные сообщения даже от знакомых. Липов посоветовал установить надежное антивирусное ПО, обновлять его и следить за безопасностью устройств.

«Чем больше вы знаете о методах, которые используют мошенники, тем легче будет их распознать и избежать», — заключил эксперт.