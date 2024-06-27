Кемеровский малыш гулял по пляжу с ядовитой змеей в руках

Жители Кузбасса делятся в Сети фото и видео ядовитой змеи с пляжа. По словам кемеровчан, опасную чешуйчатую нашел и взял в руки местный ребенок, сообщает «Сiбдепо» .

Пользовательница утверждала, что на ее глазах ребенок принес гадюку родителям. По утверждениям медработников пляжа, это уже восьмая ядовитая змея за неделю.

Администрация Гурьевского муниципального округа пообещала впредь предупреждать посетителей пляжа об обитающих в воде и песке гадах. В ближайшее время на территории разметят информационные стенды и начнут объявлять по радиосвязи о возможной опасности. Также власти намерены закупить необходимые лекарства.

Ранее РИАМО давало рекомендации для безопасного отдыха на природе. Чтобы хорошо провести время в парке или на пляже, следует заранее спланировать много мелочей: выбрать место и удобную одежду, запастись провизией и посмотреть прогноз погоды. Собираясь обратно, необходимо не забыть убрать за собой мусор. На природе также всегда стоит соблюдать осторожность.