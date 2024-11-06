Кажется, что в тюрьме: Гуф в рехабе страдает от галлюцинаций

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Галлюцинации начались у рэпера Гуфа в рехабе

У находящегося в рехабе рэп-исполнителя Гуфа (Алексея Долматова) появились мощные галлюцинации. Он думает, что помещен не в лечебное учреждение, а в тюрьму, сообщает Mash .

Музыкант стал проблемным пациентом наркологической клиники с «мультиками» в голове. Они пришли после ломки из-за отмены веществ. На фоне галлюцинаций рэпер бредит и кричит, чтобы его отпустили из заключения.

Гуф помещен в одноместную палату, где ему скучно: телефоны запрещены, посещения — тоже.

Ранее Долматов попросил забрать его из реабилитационного центра из-за ломки, постоянно жал на тревожную кнопку и даже пытался совершить побег.

После «посиделок» в бане в отношении Гуфа возбудили уголовное дело. Его обвиняют в грабеже, совершенном группой лиц с использованием насилия.