Казахстанский оппозиционер Айдос Садыков умер в Киеве после покушения
В ночь на вторник в больнице в Киеве скончался казахстанский журналист и оппозиционер Айдос Садыков, сообщает NEWS.ru.
Покушение на него было в середине июня. Злоумышленник с пистолетом подбежал к автомобилю, где находились журналист и его жена, выстрелил в мужчину и скрылся. Покушение произошло в Шевченковском районе украинской столицы. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
«13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», — рассказала его супруга Наталья Садыкова.
В нападении подозреваются два человека. Их объявили в международный розыск. Спустя сутки одного из злоумышленников задержали в Казахстане.
При этом авторы YouTube-канала «Бәсе» Наталья и Айдос Садыковы находятся в розыске на родине с октября прошлого года.