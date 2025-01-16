Казахстан отреагировал на расшифровку переговоров рухнувшего самолета AZAL

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Власти Казахстана отказались комментировать расшифровку переговоров самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), который потерпел крушение в Актау 25 декабря, следует из сообщения пресс-службы Минтранса республики. Ранее российское СМИ заявило, что расшифровало переговоры пилотов с диспетчерами — из записи следовало, что капитан корабля сам отказался заходить на посадку в России и допускал столкновение с птицами.

В Астане заявили, что министерская комиссия по расследованию авиакатастрофы с участием борта AZAL продолжает устанавливать причины произошедшего. Минтранс республики обнародует предварительный отчет в соответствии с законами страны и приложениями Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО).

«До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника», — заявили в ведомстве.

15 января Baza опубликовала расшифровку переговоров диспетчеров и экипажа самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку — Грозный. Борт упал в казахстанском Актау, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек, 29 выжили. Судя по записям, летчики сами заявили диспетчерам о вероятном взрыве на борту газового баллона и возможном столкновении лайнера с птицами.

Официального подтверждения подлинности этой расшифровки пока нет.