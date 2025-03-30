Капитан затонувшего в Хургаде батискафа рассказал, что покинул его последним
Капитан прогулочного батискафа, затонувшего в Египте, покинул судно последним при нулевой видимости, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на египетский портал Al-Masry al-Youm.
«Я был последним, кто вышел из батискафа после его затопления. Внутри ничего не было видно», — рассказал он.
Также его адвокат рассказал, что он ранее требовал от руководства провести технический осмотр судна и увеличить экипаж, однако этого так и не было сделано.
Ранее сообщалось, что капитана затонувшего в Египте батискафа отпустили под залог и подписку о невыезде.
Батискаф «Синдбад» затонул у берегов Хургады 27 марта. В результате погибли шесть туристов из России.
Также известно, что судно начало погружаться в воду до того, как все пассажиры зашли внутрь и заняли свои места. По одной из версий, трагедия могла произойти из-за неправильных действий команды.