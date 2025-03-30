Капитан затонувшего в Хургаде батискафа рассказал, что покинул его последним

Капитан прогулочного батискафа, затонувшего в Египте, покинул судно последним при нулевой видимости, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на египетский портал Al-Masry al-Youm.

«Я был последним, кто вышел из батискафа после его затопления. Внутри ничего не было видно», — рассказал он.

Также его адвокат рассказал, что он ранее требовал от руководства провести технический осмотр судна и увеличить экипаж, однако этого так и не было сделано.

Ранее сообщалось, что капитана затонувшего в Египте батискафа отпустили под залог и подписку о невыезде.

Батискаф «Синдбад» затонул у берегов Хургады 27 марта. В результате погибли шесть туристов из России.

Также известно, что судно начало погружаться в воду до того, как все пассажиры зашли внутрь и заняли свои места. По одной из версий, трагедия могла произойти из-за неправильных действий команды.