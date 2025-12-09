Камень пробил туристический автобус и убил россиянку во Вьетнаме

Россиянку убило куском булыжника, пока она ехала в туристическом автобусе во Вьетнаме, сообщает URA.RU .

Трагедия произошла накануне. 57-летняя женщина направлялась из Муйне в Далат. Предварительно, рядом с автобусом ехал грузовик, перевозивший стройматериалы.

Из кузова машины выпал кусок булыжника, который с большой скоростью влетел в общественный транспорт. Камень пробил автобус и ранил двух пассажиров.

57-летняя россиянка погибла на месте от полученных травм. Предварительно, она путешествовала вместе с несовершеннолетней дочерью.

Еще один раненый находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован. Водитель грузовика скрылся, его до сих пор ищут.

Россияне, узнавшие об этом случае, рассказали, что дорога до Далата сама по себе всегда была опасной. По их словам, на пути много серпантинов, а еще часто случаются обвалы.

Ранее тело туристки из России обнаружили в отеле Гонконга. Планируется провести вскрытие для установления причины смерти.

