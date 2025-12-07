Тело туристки из России обнаружено в отеле Гонконга
В номере отеля Kew Green в Гонконге нашли тело 35-летней российской туристки, сообщает SHOT.
Женщину обнаружили без сознания в ее номере. Работники, которые нашли россиянку, вызвали скорую помощь.
Приехавшие на место медики только констатировали смерть пострадавшей. Точные обстоятельства трагедии неизвестны. Планируется провести вскрытие для установления причины смерти.
Ранее российских туристов унесло в море, когда они отдыхали в доме на колесах на побережье в турецком Кемере. Пара не заметила, что начался мощный дождь и появился штормовой ветер.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.