сегодня в 07:37

Тело туристки из России обнаружено в отеле Гонконга

В номере отеля Kew Green в Гонконге нашли тело 35-летней российской туристки, сообщает SHOT .

Женщину обнаружили без сознания в ее номере. Работники, которые нашли россиянку, вызвали скорую помощь.

Приехавшие на место медики только констатировали смерть пострадавшей. Точные обстоятельства трагедии неизвестны. Планируется провести вскрытие для установления причины смерти.

Ранее российских туристов унесло в море, когда они отдыхали в доме на колесах на побережье в турецком Кемере. Пара не заметила, что начался мощный дождь и появился штормовой ветер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.