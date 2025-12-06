сегодня в 15:18

Туристов из РФ унесло в море в доме на колесах в турецком Кемере

Путешественников из РФ унесло в море, когда они отдыхали в доме на колесах на побережье в турецком Кемере. Пара не заметила, что начался мощный дождь и появился штормовой ветер, сообщает SHOT .

Когда наступила непогода, путешественники не смогли покинуть пляж. Дорогу размыло.

Инцидент произошел из-за того, что река Агва вышла из берегов. Поток воды смыл дом на колесах. Внутри находились двое туристов из России.

Путешественников спас местный аналог МЧС. Для операции задействовали моторные лодки. Сам дом на колесах доставали из воды с помощью экскаваторов. Никто не пострадал.

На опубликованных фото видно, что на месте происшествия находятся сотрудники МЧС. Они помогли вытянуть транспортное средство на берег.

