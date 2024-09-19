Юрист пояснил, в каком случае невозможно будет доказать вину Бакальчука

Юрист: вину Бакальчука в убийстве докажут, если он сам велел открыть огонь

Если выяснится, что охрана мужа основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук — Владислава — либо иные люди, сопровождавшие его, самостоятельно и неожиданно для Бакальчука применили оружие, доказать его причастность к этим преступлениям будет невозможно, сообщил РИАМО юрист, член МРО «Деловая Россия» Александр Хаминский.

Перестрелка в офисе WB в московском бизнес-центре «Романов двор» произошла 18 сентября, когда туда прибыл Бакальчук с сопровождающими. В результате инцидента погибли два человека, семь человек получили ранения. Бакальчука, который владеет 1% акций Wildberries, задержали на 48 часов и предъявили ему обвинения сразу по нескольким статьям: убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство.

«Если выяснится, что его охрана либо иные люди, сопровождавшие его, самостоятельно и неожиданно для Бакальчука применили оружие, доказать его причастность к этим преступлениям будет невозможно. Для того чтобы доказать причастность Бакальчука к убийству даже в форме соучастия, следствию будет необходимо установить наличие виновных действий с его стороны», — сказал Хаминский.

То есть Бакальчук должен был либо сам держать в руках оружие и стрелять из него, либо должен был дать прямые указания лицам, которые его сопровождали, открыть огонь по сотрудникам охраны Wildberries, пояснил юрист.

«Что касается самоуправства, то правоохранительным органам придется доказать, что Бакальчук, являясь одним из участников ООО „Вайлдберриз“, не имел законного права пройти в здание, где находится управление компании и финансовая документация», — отметил Хаминский.

Эксперт уточнил, что если говорить о последствиях для бизнеса, то принадлежащая Бакальчуку компания «ВБ Девелопмент» на сегодня имеет задолженность в размере 27 млрд руб. и при таком конфликте с основным заказчиком вряд ли сможет поправить свое положение и продолжить свою деятельность.

«Успешное взыскание 27 млрд с компании Владислава Бакальчука неизбежно повлечет за собой банкротство „ВБ Девелопмент“, а в дальнейшем как следствие и привлечение его самого к субсидиарной ответственности по долгам фирмы», — заключил специалист.

Конфликт в семье

Владислав Бакальчук после новостей о слиянии Wildberries и Russ попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот отметил, что сделает все для спасения компании и Татьяны Бакальчук от «рейдеров».

После этого основательница Wildberries подала на развод с супругом. Сам Бакальчук разводиться не хочет, а также всячески препятствует слиянию двух компаний. Предприниматель заявил, что из-за странных решений нового руководства компания продолжает нести многомиллионные потери.