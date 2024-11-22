Яркий светящийся болид сняли на видео в небе над Благовещенском

Жители Благовещенска запечатлели на видео, как над городом пролетает неопознанный летающий объект. Он оказался входящим в атмосферу Земли маленьким болидом, сообщает Telegram-канал «Порт Амур» .

Впервые странный объект в небе благовещенцы увидели 20 ноября. Они описали его как «огонек», летящий вниз и меняющий направление. Это произошло днем.

22 ноября амурские Telegram-каналы опубликовали видеоролик, на котором также был запечатлен некий объект в небе. Оказалось, что жители Благовещенска увидели болид — это очень яркий метеор небольшого размера.

Кандидат физико-математических наук Сергей Нароенков рассказал в беседе с RT, что жители Благовещенска наблюдали, как болид входит в атмосферу Земли и сгорает. Ученый отметил, что место падения метеора трудно определить.

Нароенков добавил, что подобные явления происходят довольно часто, просто в данном случае болид пролетел именно над густонаселенным районом России.

Ночью 18 ноября москвичи увидели пик метеоритного потока Леониды. На небе наблюдался звездопад.