Ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку в Москве
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку в Москве. Пострадавшую школьницу доставили в медучреждение, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в субботу вечером в многоэтажке на Ярославском шоссе. В настоящее время мать подростка находится за границей. Бригаду скорой помощь бабушка пострадавшей.
Бамбуковая куфия — ядовитая змея подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Змея достигает в длину до 82 см и наиболее часто встречается в Индии. В тяжелых случаях яд бамбуковой куфии может привести к некрозу тканей или ампутации.
Ранее редкая ядовитая змея голубая куфия укусила 50-летнюю москвичку. Оказалось, что рептилия живет у женщины в домашнем террариуме, но в этот день она совершила побег.
