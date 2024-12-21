«Я заставлю»: раскрыты слова террориста из Магдебурга перед преступлением

«Он был крайне недоволен тем, как в Германии относятся к „беженцам из Саудовской Аравии“, и пообещал: „Германия заплатит за это огромную цену“. А вот и прямое предупреждение о теракте: „Я заставлю“, — сказано в сообщении политика со ссылкой на запись террориста в соцсети.

Талеб Аль Абдулмохсен врезался в толпу гуляющих на рождественской ярмарке в Магдебурге. Погибли четыре человека. Нападавшего задержали на месте преступления. В момент совершения преступления он находился под воздействием веществ.