Немецкий террорист из Магдебурга оказался антиисламским активистом

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Стало известно имя и взгляды террориста из Магдебурга

Немецкий террорист оказался антиисламским активистом по имени Талеб Аль Абдулмохсен, который скрывался от саудовских властей по обвинению в терроризме и торговле людьми, сообщает Telegram-канал Shot .

Мужчина приехал учиться в Германию из Саудовской Аравии в 2006 году на врача-психиатра. Он попросил политического убежища.

На родине его преследовали по обвинениям, связанным с терроризмом, торговлей людьми. Германия отказала саудитам в экстрадиции Абдулмохсена, сказано в сообщении.

Подозреваемый обвинял Саудовскую Аравию в убийствах и других преступлениях и критиковал власти Германии за исламизацию.

Ранее террорист въехал на арендованном автомобиле в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. 11 человек погибли на месте. Подозреваемый сдался полиции.