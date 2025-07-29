«Я тебя тр*хну и закопаю в лесу»: неадекват хотел изнасиловать красотку в Люберцах

В Люберцах пьяный неадекват набросился на девушку, которая возвращалась домой, и попытался ее изнасиловать. Когда пострадавшая начала отбиваться, он потребовал от нее денег, а затем стал угрожать убийством, сообщает «Осторожно, Москва» .

Вечером 28 июля Мария возвращалась из магазина — на улице на нее напал неизвестный. Он схватил девушку за ягодицы, а затем начал предлагать секс. Девушка дала отпор, при этом обозвав неадеквата. Тот обиделся и начал еще сильнее наседать на жертву.

После словесной перепалки он начал требовать от Марии деньги. Затем мужчина сказал, что все равно «изнасилует девушку и закопает ее в лесу».

Все это время девушка громко кричала и старалась отойти подальше от маньяка. В один момент она попросила помощи у проезжающих мимо автомобилистов. В итоге Марию спасла семейная пара, которая забрала ее и довезла до дома.

Девушка планирует написать заявление. Она опасается за свою жизнь, потому что неадекват поклялся ей отомстить.

Ранее в Электростали таксист изнасиловал пассажирку, опоив ее наркотиком. Позднее женщина умерла, ее труп мужчина бросил в лесу.