«Я татарин н****!»: в Бутове прохожий успокоил двух мужчин, пристававших к девушке

В Бутове двое пьяных мужчин пристали к девушке на улице

В столичном Бутове двое пьяных мужчин пристали к проходящей мимо девушке. Их помог отпугнуть другой прохожий, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в вечернее время суток. Девушка возвращалась домой от подруги. Проходя мимо одного из зданий, она заметила двух пьяных мужчин и решила их обойти.

Однако те проявили к ней излишнее внимание. Она начали кричать ей в след и оскорблять. Дойдя до магазина, девушка решила ответить на неподобающее поведение.

В это время позади девушки шел другой прохожий. Он решил вступиться за даму и сам нарвался на оскорбления и даже угрозы.

«Я татарин н****, ты где живешь?» — спросил один из пьяных мужчин.

В итоге прохожему все же удалось успокоить агрессоров — все завершилось благополучно.

