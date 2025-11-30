«Я татарин н****!»: в Бутове прохожий успокоил двух мужчин, пристававших к девушке
В столичном Бутове двое пьяных мужчин пристали к проходящей мимо девушке. Их помог отпугнуть другой прохожий, сообщает «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в вечернее время суток. Девушка возвращалась домой от подруги. Проходя мимо одного из зданий, она заметила двух пьяных мужчин и решила их обойти.
Однако те проявили к ней излишнее внимание. Она начали кричать ей в след и оскорблять. Дойдя до магазина, девушка решила ответить на неподобающее поведение.
В это время позади девушки шел другой прохожий. Он решил вступиться за даму и сам нарвался на оскорбления и даже угрозы.
«Я татарин н****, ты где живешь?» — спросил один из пьяных мужчин.
В итоге прохожему все же удалось успокоить агрессоров — все завершилось благополучно.
