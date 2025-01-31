«Я потеряла все»: в разбившемся в США самолете был еще один русский фигурист

Российский фигурист Кирсанов был на борту разбившегося в Вашингтоне самолета

Бывший российский фигурист Александр Кирсанов находился на борту самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне после столкновения с военным вертолетом. По словам его жены Натальи Гудиной, мужчина погиб, сообщает телеканал ABC .

«Я потеряла все. Я потеряла мужа, я потеряла учеников, я потеряла друзей. <…> Мне нужно вернуть мужа. Мне нужно вернуть его тело», — сказала супруга Кирсанова.

Гудина добавила, что вместе с Кирсановым они тренировали фигуристов. На этой неделе экс-спортсмен отправился в лагерь в Канзасе с двумя молодыми фигуристами. Гудина решила остаться дома, чтобы заниматься с другими подопечными.

Супруга Кирсанова рассказала, что в последний раз разговаривала с мужем перед посадкой в самолет.

29 января в Вашингтоне произошла авиакатастрофа с участием вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера. На борту самолета находились 60 пассажиров, в том числе российские фигуристы, и четыре члена экипажа, в армейском вертолете — трое военных. В авиакатастрофе также погибли российские тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты помогут отправить тела погибших при авиакатастрофе россиян на Родину.

