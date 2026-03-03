«Я хочу есть и в туалет!»: россиянку-инвалида унизили в аэропорту Стамбула

Инвалид II группы Екатерина Комлева столкнулась с унижением в аэропорту Стамбула. Сотрудники Turkish Airlines отказались сопроводить до туалета и в кафе девушку, у которой отсутствуют пальцы на ногах, сообщает SHOT .

Комлева потеряла пальцы в коммунальной аварии в ночном клубе GOLD в Екатеринбурге — она обварила ноги кипятком. Перед путешествием девушка заранее уведомила сотрудников компании, что ей необходимо сопровождение, потому что передвигаться тяжело.

У самолета Комлеву встретил сотрудник с инвалидной коляской, довез ее в зону для инвалидов у выхода на посадку. На этом его полномочия закончились. Девушка попросила помочь забрать чемодан с ленты, довезти ее в туалет и в кафе, чтобы она могла купить воды и перекусить, но получила отказ. Сотрудник авиакомпании смеялся и обсуждал россиянку с коллегами.

1:04

«В наши услуги входит только доведение до выхода на посадку. Вам следует ждать здесь, пожалуйста. Если вы хотите сходить в туалет, он недалеко отсюда, вы можете сходить туда. Вы видите, что все пассажиры ждут здесь?» — заявил представитель компании.

Комлева подчеркнула, что много путешествует и впервые сталкивается с подобным обращением. В итоге она встала, забрала чемодан, что привело к новым травмам — на ступнях появились раны. В ответ на жалобу в Turkish Airlines заявили, что сотрудники действовали правильно, компания отказала девушке в компенсации.

