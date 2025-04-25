Во Владимирской области погиб Константин Токмаков, которого называют одним из ведущих составителей спортивных карт России. Спустя несколько дней после публикации некролога его вдова Полина заявила, что к смерти мужчины якобы причастны военные, которые уже задержаны, утверждают «Осторожно, новости» .

21 апреля Федерация спортивного ориентирования Ленобласти сообщила о гибели 52-летнего Токмакова. В организации заявили, что случившееся стало «огромной потерей для ФСОР», но не привели подробностей смерти мужчины.

Позже вдова Токмакова в одном из чатов о спортивном ориентировании написала, что ее супруг «погиб от руки военных», когда выполнял заказ по госконтракту. По ее словам, причастных к гибели мужчины задержали, они находятся под следствием.

Женщина также отказалась рассказывать журналистам подробности смерти ее мужа.

Ранее во Владимирской области произошел пожар в воинской части, после чего случился взрыв на складе боеприпасов. В результате случившегося пострадали трое военных и один гражданский, сообщали в правительстве.