Известный составитель спортивных карт Токмаков погиб «от рук военных» — вдова

Вдова обвинила военных в гибели известного составителя спортивных карт Токмакова
Происшествия

Во Владимирской области погиб Константин Токмаков, которого называют одним из ведущих составителей спортивных карт России. Спустя несколько дней после публикации некролога его вдова Полина заявила, что к смерти мужчины якобы причастны военные, которые уже задержаны, утверждают «Осторожно, новости».

21 апреля Федерация спортивного ориентирования Ленобласти сообщила о гибели 52-летнего Токмакова. В организации заявили, что случившееся стало «огромной потерей для ФСОР», но не привели подробностей смерти мужчины.

Позже вдова Токмакова в одном из чатов о спортивном ориентировании написала, что ее супруг «погиб от руки военных», когда выполнял заказ по госконтракту. По ее словам, причастных к гибели мужчины задержали, они находятся под следствием.

Женщина также отказалась рассказывать журналистам подробности смерти ее мужа.

Ранее во Владимирской области произошел пожар в воинской части, после чего случился взрыв на складе боеприпасов. В результате случившегося пострадали трое военных и один гражданский, сообщали в правительстве.