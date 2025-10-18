Известный пластический хирург Баниж стал жертвой карательной стоматологии

В Москве известный специалист в области пластической хирургии Олег Баниж заявил, что пострадал от действий стоматологов, которые, по его мнению, необоснованно лишили его здоровых зубов и нервов, оценив свои услуги в 3,6 млн рублей, пишет Baza .

Баниж рассказал, что обратился в одну из частных клиник российской столицы, чтобы улучшить эстетику своей улыбки. Вместо желаемого результата он столкнулся с интенсивными болевыми ощущениями, воспалительными процессами и был вынужден в течение 2,5 лет принимать обезболивающие препараты. Главный врач стоматологической клиники объяснила возникшие проблемы сложным и неправильным прикусом пациента.

По словам Банижа, ему проводили процедуры, о которых он не был осведомлен и на которые не давал согласия, в то время как находился под наркозом. Общее время, проведенное им в этом состоянии за все посещения, составило более 30 часов. За этот период ему удалили нервы из здоровых зубов, установили коронки, не обеспечивающие плотного прилегания, и провели неудачную операцию по имплантации, которая привела к воспалению и образованию трещины в зубе.

В итоге Баниж посетил другую клинику и узнал, что ему некачественно лечили зубы. На данный момент состояние его зубов оценивается как критическое и требующее немедленной повторной имплантации. Хирург планирует подать в суд иск против руководства клиники, обвиняя их в небрежности и нанесении ущерба его здоровью.

