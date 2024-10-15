«Известия»: Росавиация остановила деятельность авиакомпании «Витязь-аэро»

Ведомство лишило компанию сертификатов для выполнения коммерческих авиаперевозок и авиационных работ, сообщил изданию источник в Минтрансе.

Решение принято после проведенной проверки авиакомпании, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения действующих правил в сфере авиаперевозок.

В сентябре вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании, потерпел крушение на Камчатке. Все 22 человека, находившиеся на борту летательного аппарата, погибли.