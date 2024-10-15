«Известия»: Росавиация остановила деятельность авиакомпании «Витязь-аэро»
Росавиация запретила авиаперевозки компании «Витязь-аэро»
Росавиация запретила авиаперевозки камчатской компании «Витязь-аэро» после катастрофы вертолета Ми-8, сообщила газета «Известия».
Ведомство лишило компанию сертификатов для выполнения коммерческих авиаперевозок и авиационных работ, сообщил изданию источник в Минтрансе.
Решение принято после проведенной проверки авиакомпании, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения действующих правил в сфере авиаперевозок.
В сентябре вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании, потерпел крушение на Камчатке. Все 22 человека, находившиеся на борту летательного аппарата, погибли.