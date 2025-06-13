Израиль в третий раз атаковал иранский Тебриз

В окрестностях аэропорта иранского города Тебриз снова слышны взрывы. Район подвергся ракетному удару со стороны Израиля уже в третий раз за день, сообщает SHOT .

В окрестностях аэропорта сработала иранская система ПВО. Военные аналитики предполагают, что ЦАХАЛ пытается ослабить систему обороны Ирана на западе республики.

Если армия Израиля этого добьется, то сможет открыть себе путь для более точных и глубоких атак. Также ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ударил несколько раз по иранскому ядерному объекту в Натанзе.

Между тем Fox News написал, что ЦАХАЛ якобы заставил обманом собраться командование ВВС республики вместе, чтобы нанести удар. Также в материале говорится, что ЦАХАЛ поразил иранские системы ПВО и ракеты, которые Иран собирался использовать против еврейского государства.

По предварительным данным, в результате ударов Израиля по Тегерану погибли более 78 человек. Еще 329 человек ранены.