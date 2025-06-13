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IRIB: Израиль вновь ударил по ядерному объекту в Натанзе

Израиль нанес еще один удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Ранее ЦАХАЛ уже осуществлял атаки по нему, сообщает РИА Новости со ссылкой на IRIB.

Новый взрыв прогремел в пятницу днем. Гостелерадиокомпания IRIB написала, что атака произошла «несколькими минутами ранее».

По предварительным данным, армия Израиля, помимо ядерного объекта в Натанзе, атаковала в районе городов Тебриз, Шираз.

В ходе ночной операции ЦАХАЛ ударил по подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе. Там находился обогатительный цех с центрифугами.

В Иране отметили, что объект получил ущерб, но утечек радиации не наблюдается.