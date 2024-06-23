Израиль начал военные действия против Ливана

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Израиль начал массированный удар фосфорными снарядами по позициям «Хезболлы» в Ливане, сообщает Telegram-канал « Царьград ».

На опубликованном канале видео видны кадры обстрелов с характерным огненным шлейфом.

При этом не указано место и время съемки.

Ранее сообщалось, что Израиль впервые с 2006 года рискует столкнуться с ливанской партией «Хезболла».

Израильская авиация уже атаковала позиции «Хезболла» в Сирии.