Израиль начал военные действия против Ливана
Израиль атаковал позиции «Хезболлы» в Ливане
Израиль начал массированный удар фосфорными снарядами по позициям «Хезболлы» в Ливане, сообщает Telegram-канал «Царьград».
На опубликованном канале видео видны кадры обстрелов с характерным огненным шлейфом.
При этом не указано место и время съемки.
Ранее сообщалось, что Израиль впервые с 2006 года рискует столкнуться с ливанской партией «Хезболла».
Израильская авиация уже атаковала позиции «Хезболла» в Сирии.