Израиль может столкнуться с более сильным противником, чем ХАМАС

сегодня в 03:00

Израиль впервые с 2006 года рискует столкнуться с ливанской партией «Хезболла», которая лучше оснащена, чем ХАМАС, пишет RT со ссылкой на The New York Times.

У ливанских сил есть обучение подразделения и дальнобойные высокоточные ракеты, сказано в статье.

«„Хезболла“ сейчас намного сильнее, чем в 2006 году, когда она в последний раз вела крупную войну с еврейским государством», — утверждает автор публикации.

Израильская авиация ранее уже атаковала позиции «Хезболла» в Сирии.