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СМИ: несколько человек погибли при ударе Израиля по окрестностям Алеппо

Несколько человек погибли в окрестностях сирийского Алеппо в результате удара израильской авиации, сообщает ТАСС .

По информации радиостанции Sham FM, ракеты были выпущены по целям на земле. В районе прилетов были слышны сильные взрывы. Сирийские ПВО также сбили несколько ракет.

«В результате воздушной агрессии погибли несколько человек, имеется материальный урон», — рассказал источник в МО арабской республики в беседе с агентством SANA.

Телестанция Al-Arabiya также сообщила, что атаке подвергся район Хайян. В нем находится лагерь бойцов шиитской милиции «Хезболлах». Туда поехали кареты скорой и пожарные команды.