Израиль атаковал иранский радар под Тегераном

Израиль ответил на «нарушение» режима прекращения огня со стороны Ирана, атаковав радар под Тегераном, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Галей ЦАХАЛ».

Днем 24 июня в нескольких иранских городах были слышны звуки работы ПВО. Затем агентство Mehr написало, что Израиль нарушил режим прекращения огня и атаковал открытую местность на севере исламской республики.

Тель-Авив заявил, что ударил по иранскому радару под Тегераном. Это была «локальная и ограниченная атака». Тем самым Израиль ответил на запуск ракеты, в котором ранее обвинил Иран. Хотя Тегеран отрицал нарушение перемирия со своей стороны.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня нарушили и Израиль, и Иран. Он выразил недовольство обеими сторонами. Республиканец призывал еврейское государство не наносить удары по Тегерану.

В ночь на 24 июня президент США рассказал, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня. Спустя 3 часа после вступления перемирия в силу Израиль заявил, что был атакован ракетой Ирана. Тегеран отмечал, что не запускал снаряд.