Изнасилованная Оксимироном* девушка просит СК и прокуратуру проверить рэпера

Одна из девушек, которая обвинила в изнасиловании рэпера Мирона Федорова*, известного как Оксимирон*, требует СК и прокуратуру проверить исполнителя. Она заручилась поддержкой адвоката Константина Ерохина, сообщает Baza .

Героиня подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой, которая обвинила рэпера в растлении, подготовила заявление в СК и прокуратуру. Виктория требует допросить самого исполнителя и других девушек, пострадавших от его действий.

По ее словам, переписку с Федоровым* она вела на протяжении трех лет. Артист затрагивал интимные темы и присылал ей порнографию. В 2011 году на концерте Оксимирона*, когда ей было 16 лет, девушка подверглась сексуальному насилию. В декабре 2024 года автор подкаста Красильникова писала рэперу и спрашивала его видение этой ситуации. Музыкант прочитал сообщение, но не ответил ей.

Правозащитники намерены инсценировать отдельное разбирательство в Великобритании. Федоров является подданным этого государства.

В материале РИАМО подробно рассказываем о скандале вокруг известного рэпера.

* Признан иноагентом на территории России.