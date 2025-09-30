«Издевались надо мной»: убийца сотрудницы банка рассказал о мотивах поступка

Константин Т., задержанный за убийство начальницы, топ-менеджера банка Натальи П., сказал, что причиной стали издевательства, сообщает РЕН ТВ .

Во вторник днем в отделении банка на Автозаводской улице в Москве сотрудник напал с ножом на начальницу, 39-летнюю Наталью П., она скончалась на месте. Это произошло на почве личной неприязни. Убийцу задержали и повезли на допрос.

«Они издевались надо мной», — сказал задержанный.

В ближайшее время мужчину доставят в суд для избрания меры пресечения.

