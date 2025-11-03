Избившая и покусавшая соседей пенсионерка держит двор в страхе во Владивостоке
Фото - © Telegram-канал 112
Пенсионерка избила деревянной доской и покусала соседей на Амурской улице во Владивостоке в Приморском крае. Она держит в страхе двор, сообщает «112».
Пенсионерка напала на жильцов дома на Амурской области 2 ноября. По словам соседей, женщина ведет себя неадекватно.
Недавно пенсионерка принесла из другого двора строительные материалы после ремонта. Конфликт, который произошел 2 ноября, привел к серьезным травмам у всех участников. Разнять женщин было сложно даже проходящему мужчине.
На опубликованной записи видно, что пенсионерка подходит к двум женщинам, поднимает доску с пола и бьет их. В ответ девушки нападают на женщину. Начинается драка, из которой пенсионерка вышла проигравшей по количеству нанесенных ударов.
