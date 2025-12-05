Избавляются от улик: рейды по выявлению рехабов-пыточных охватили всю Россию

Правоохранители проверяют реабилитационные центры по всей России на предмет нарушений. Пыточные рехабы страхуются и избавляются от улик, сообщает Mash .

Десятки учреждений находятся в очереди на проверку. Кураторы пыточных рехабов боятся, что силовики вычислят их и задержат. В спешке сотрудники таких центров прячут улики в виде документации и тетрадок, в которых пациентов заставляли писать бессмысленные фразы.

Многие кураторы пыточных рехабов умерили свою жестокость и стараются не прибегать к суровым методам перевоспитания. Между тем близкие пациентов массово пытаются связаться с ними и забрать их домой. Сотрудники рехабов уверяют родственников, что ничего запрещенного не происходит, и отговаривают от переезда.

Недавно в одном из подмосковных рехабов нашли тетради, в которых зависимых заставляли писать бессмысленные фразы целыми днями. К подобной «терапии» прибегали и сотрудники центра для подростков Анны Хоботовой в Дедовске, где пациентов пытали, насиловали и морили голодом.

После того, как всплыли ужасные подробности про работу данного рехаба, силовики начали проверять другие подобные учреждения. Так, они задержали блогера и основателя элитного рехаба «Антонов PRO» в Видном, где тоже пытали людей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.