Избиения и сексуальное насилие: озвучены страшные подробности о рехабе в Дедовске

В реабилитационном центре в Дедовске, где удерживались подростки с зависимостями, творились по-настоящему страшные вещи. Детей морили голодом, их пытали и применяли к ним сексуальное насилие, сообщает «112» .

Бывшие постояльцы рассказали об ужасах, которые месяцами происходили в реабилитационном центре. «Консультант» рехаба систематически занимался избиениями и истязаниями. В основном он поднимал руку на мальчиков, а к девочкам применял психологическое и сексуальное насилие.

По словам пациентов, как минимум троих подростков, 12, 14 и 15 лет, «консультант» принудил к интимной связи. Если девочки отказывались от секса, он наказывал их и других пациентов. Сейчас правоохранители тщательно проверят информацию о сексуальном насилии.

Персонал рехаба придумывал изощренные пытки. Один из видов наказания — тренинг «Карцер». Ребятам несколько дней не разрешали слезать с кровати. Им приносили ложку каши и воду, а отойти в туалет можно было всего на пару минут.

Другой тренинг назывался «Гей»*. Провинившегося мальчика одевали в женскую одежду, красили и заставляли весь день «манерно» разговаривать.

Детей буквально морили голодом — провинившимся сутками не давали есть. Еду им закупали самую дешевую и некачественную. Также в центре царила антисанитария. После того, как все ужасы вскрылись, родители пациентов испытали глубокий шок.

Ранее в реанимации оказался 16-летний постоялец центра. Сейчас он в критическом состоянии. Только после этого вскрылась вся правда. Рехаб накрыли полицейские. Задержан администратор и его помощница.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

