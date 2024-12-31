Из-за неправильного использования гаджетов в 2024 году было 227 пожаров

МЧС: за год количество смертей при пожарах из-за гаджетов выросло в два раза

Шестеро умерли в РФ в 2024 году во время пожаров, вызванных нарушением правил использования электроники — переносных зарядных устройств, планшетов, телефонов и иных видов гаджетов. Показатель оказался в два раза выше, чем в 2023 году, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

В период с января по ноябрь 2024 года в России произошли 227 пожаров из-за неправильного применения электроники, на них погибли шестеро. За то же время в 2023 году было 239 пожаров по аналогичной причине. В них умерли трое человек.

Сотрудники МЧС предупреждают о том, что нужно соблюдать правила использования умных устройств. Так, гаджеты нельзя оставлять под подушкой или включенными в розетку на ночь, если устройство уже зарядилось. Также возгорание может спровоцировать применение поврежденных литийионных аккумуляторов.

Ранее в Симферополе произошел пожар в гараже. Сотрудники МЧС РФ спасли семерых кошек.