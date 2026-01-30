Ивана Курпишева оправдали по делу об убийстве главреда газеты «Курганские вести»

В пятницу в Челябинском суде присяжные рассмотрели дело об убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, которое было совершено в 2001 году. Они полностью оправдали одного из обвиняемых, а другого признали виновным частично, сообщает «112» .

Кирсанов пропал без вести почти 25 лет назад во время работы над разгромной статьей про правительство области. Тогда в гараже главреда нашли его кровь, но тело не было обнаружено.

В 2021 году расследование возобновили. Точная экспертиза выявила ДНК двух человек: 53-летнего спортсмена Ивана Курпишева и 54-летнего адвоката Александра Штингера. Их задержали по подозрению в убийстве Кирсанова.

Как считают правоохранители, оба имели связь с Курганским преступным сообществом. В частности, рассматривалась версия, согласно которой Курпишев мог быть участником ОПГ «Локомотив».

В пятницу присяжные полностью оправдали его, а Александра Штингера признали виновным частично. Курпишев был отпущен из зала суда. До этого он 5 лет провел в СИЗО.

