Исус Христос получил срок за фиктивную регистрацию 45 мигрантов в квартире
Фото - © РИА Новости
Жителя Казани по имени Исус Христос приговорили к двум годам условного срока за фиктивную регистрацию мигрантов в своей квартире. В мае и августе текущего года Московский районный суд уже штрафовал мужчину на 60 и 13 тыс. рублей соответственно, сообщает РИА Новости.
«Христосу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», — рассказали в Ново-Савиновском районном суде.
Сначала дело рассматривал Московский районный суд, затем оно было передано в Ново-Савиновский суд. Исуса Петровича Христоса, который является инвалидом II группы, обвинили в фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в квартире площадью 31,9 кв. м.
В ходе судебного заседания 45-летний мужчина раскаялся и признал вину в полном объеме.
