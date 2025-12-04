Исус Христос получил срок за фиктивную регистрацию 45 мигрантов в квартире

сегодня в 12:47

Исусу Христосу из Казани дали условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

Жителя Казани по имени Исус Христос приговорили к двум годам условного срока за фиктивную регистрацию мигрантов в своей квартире. В мае и августе текущего года Московский районный суд уже штрафовал мужчину на 60 и 13 тыс. рублей соответственно, сообщает РИА Новости .

«Христосу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», — рассказали в Ново-Савиновском районном суде.

Сначала дело рассматривал Московский районный суд, затем оно было передано в Ново-Савиновский суд. Исуса Петровича Христоса, который является инвалидом II группы, обвинили в фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в квартире площадью 31,9 кв. м.

В ходе судебного заседания 45-летний мужчина раскаялся и признал вину в полном объеме.

