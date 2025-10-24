Новая концепция миграционной политики РФ: что изменилось и как ее оценивают эксперты

Каковы цель и задачи государственной политики в сфере миграции на ближайшую пятилетку, читайте в материале РИАМО.

О чем сказано в Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы была утверждена Указом Президента от 15 октября 2025 года №738.

В документе констатируется, что среди иностранных граждан, привлекаемых российскими работодателями, значительную долю составляют низкоквалифицированные работники. Их востребованность определяется «зачастую как меньшими по сравнению с использованием труда граждан Российской Федерации издержками, так и недостаточно высоким уровнем технологического развития и организации труда в некоторых отраслях российской экономики» (подобный пункт был и в предыдущей Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы).

Новая Концепция фиксирует рост численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории России.

«В перспективе до 2030 года данная тенденция будет сохраняться, обусловливая необходимость удовлетворения потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации», – сообщают авторы документа.

Также в Концепции утверждается, что «государственная политика Российской Федерации по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей стала значимым фактором для переселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства иностранных граждан из государств, навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки».

В документе перечислены меры, принятые в последние годы, такие как тестирование по русскому языку для детей мигрантов и режим высылки в отношении иностранных граждан, не имеющих оснований для законного нахождения на территории России.

Что нового в Концепции миграционной политики РФ на 2026–2030 годы

Один из пунктов Концепции гласит: «Усилия органов государственной власти будут направлены на ускорение перехода к целевому организованному набору иностранных работников (прежде всего прибывающих без виз), предусматривающему возможность работы у конкретного работодателя, на конкретном рабочем месте в течение определенного срока на основании трудового договора и разрешения на работу». В предыдущей версии упоминаний целевого набора не было.

Новыми являются и ряд мер, необходимость принятия которых констатируется в документе. Меры направлены:

на повышение ответственности работодателей; на снижение нагрузки на социальную, медицинскую и иные сферы, связанной с пребыванием в Российской Федерации неработающих и не проходящих обучения членов семей иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность или получающих образование в Российской Федерации; на совершенствование налогового администрирования в части, касающейся уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов за иностранных граждан; на недопущение территориального обособления иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию на постоянное место жительства.

Цель миграционной политики тоже поменялась (жирным выделено то, чего не было в Концепции на 2019–2025 годы):

«Целью миграционной политики является создание миграционной ситуации, которая способствует решению задач в сфере обеспечения безопасности государства, социально-экономического, научно-технологического, пространственного развития страны, повышения качества жизни ее населения, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода».

При этом «демографическое развитие страны», указанное в данном пункте в предыдущей Концепции, теперь оттуда убрано.

В прошлой версии документа содержался отчет о показателях миграции в предшествующий период. Там сообщалось следующее:

«В 2012–2017 годах миграционный приток в Российскую Федерацию компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики. В гражданство Российской Федерации принято более 1 миллиона человек, из них 525 тысяч человек – в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Суммарный миграционный прирост за этот период составил 1,6 миллиона человек».

В новой Концепции подобной информации не содержится, равно как и упоминания о каком-либо «компенсировании» убыли населения за счет миграции.

Согласно документу, результатами реализации миграционной политики к 2030 году должны стать:

снижение числа незаконно находящихся на территории России иностранных граждан; снижение уровня преступности и административных правонарушений среди находящихся на территории России иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних; снижение доли незаконно осуществляющих трудовую деятельность в России иностранных граждан; снижение доли находящихся на территории России детей иностранных граждан, не посещающих общеобразовательные организации; увеличение доли иностранных студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях; увеличение доли иностранных граждан, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности в порядке целевого организованного набора, исходя из потребности российской экономики в иностранной рабочей силе; увеличение числа иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности и переселившихся в Российскую Федерацию на постоянное место жительства.

Интересно, что в предыдущей Концепции желаемые результаты миграционной политики прописаны не были.

Плюсы и минусы новой Концепции миграционной политики: мнение экспертов

По мнению депутата Госдумы Михаила Матвеева, новая Концепция миграционной политики – безусловно, шаг вперед, но есть в ней и минусы.

«Ощущение такое, что на 2/3 текст написан силовиками, которые ратуют за ужесточение и контроль, но на 1/3 все-таки либералами-экономистами» Михаил Матвеев депутат Госдумы

К неоднозначным пунктам новой Концепции Матвеев отнес следующие:

«Приоритет интересов "граждан РФ, постоянно проживающих на ее территории". Это кто? Коренные народы или мигранты с паспортами?

Биометрия въезжающих мигрантов (фото+дактилоскопия). А где геномная регистрация?

Поддержка переселения "соотечественников" без уточнения этого понятия и исключения из него национальностей, имеющих свои титульные государства.

Привлечение иностранцев, разделяющих "традиционные российское духовно-нравственные ценности", без четкого их определения. Никабы – традиционные ценности?

Регулирование миграционных потоков "с учетом общественно-политической и социально-экономической ситуации в государствах, откуда прибывают". Увеличение приема (канализация и союзнический долг) или ограничение въезда из проблемных стран?

Участие "институтов гражданского общества" в "реализации миграционной политики". Это про "Русскую общину" или все-таки "национально-культурные автономии"(диаспоры)?».

Депутат также перечислил минусы документа:

«Нет визового режима.

Нет ревизии паспортов и расширения оснований лишения гражданства за преступления.

Признание норм международного права, договоров, участие в деятельности международный организаций в сфере миграции.

Ссылка, хоть и в конце "основ", на Стратегию демографической политики (а там, как помним, есть "замещающая миграция").

Сохранение открытости РФ "для тех иностранных граждан, кто … не намерен интегрироваться в российское общество, но приезжает для ... трудовой … деятельности ... поддержания родственных связей ....".

Засунута мультикультурная формула уважения мигрантами не самой культуры народов России, а "многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни".

Тезис об "адаптации" мигрантов к правовым, социально-экономическим, культурным условиям жизни в России – вместо интеграции и исполнения.

Оказание "в соответствии с нормами международного права" гуманитарной поддержки иностранным гражданам. Что это? Прием беженцев из Сирии и Палестины?

Установка на увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Что такое доля? Значит, доля российских студентов сократится.

Продвижение русского языка и культуры в странах, откуда едут мигранты. То есть продолжение строительства школ, кормления бесплатными завтраками, подарки автобусов и т.д.? А где про исправление русофобских учебников?».

Прокомментировал новую Концепцию миграционной политики и бывший губернатор Псковской области, а ныне политический блогер Евгений Михайлов. Он выделил в ней два основных момента:

«В основном речь о контроле за нелегальными мигрантами. Это хорошо, хотя злые языки и предупреждают, что этот контроль будет распространяться и на коренное население. Однако сам по себе контроль не решает основную проблему – замещение населения. В этом плане опаснее легальная миграция из бывших азиатских республик. О ее механизме ничего не сказано, то есть он будет продолжать работать, а с какой скоростью – решат по обстоятельствам. Нет ничего про диаспоры. Есть про анклавы, но это понятие растяжимое: теоретически можно бороться с анклавами из гастарбайтеров, а вот если из граждан, то по каким законам это будет происходить?».

Как Концепция миграционной политики сочетается со Стратегией демографической политики

За полгода до утверждения новой Концепции миграционной политики была принята Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года. Проблема этого документа в том, что он отчасти основан на предыдущей Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы и, следовательно, противоречит новой Концепции.

Так, Стратегия содержит утверждение о том, что миграционный прирост в Российской Федерации компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики.

«На период до 2036 года миграционный прирост остается важным фактором сокращения убыли населения», – говорится в документе, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 15 марта 2025 года.

При этом, несмотря на упоминание миграции как демографического фактора (чего нет в новой Концепции миграционной политики), Стратегия демографической политики заметно отличается от действовавшей до нее Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года (утвержденной Указом Президента РФ еще от 9 октября 2007 года, то есть действовавшей целых 18 лет).

Так, в старой Концепции демографической политики было прямо сказано, что «в целях замещения естественной убыли населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости предстоит активизировать работу по привлечению на постоянное место жительства в Российскую Федерацию иммигрантов трудоспособного возраста».

Согласно документу, к 2025 году предполагалось:

обеспечить постепенное увеличение численности населения («в том числе за счет замещающей миграции») до 145 миллионов человек;

обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тысяч человек ежегодно.

Таким образом, раздражающее многих в России словосочетание «замещающая миграция» из новой Стратегии демографической политики исчезло.

Впрочем, как полагает Евгений Михайлов, это не значит, что власти отказались от самого подхода замещающей миграции.

«Видимо, застеснялись. По факту будет, но в документе нет», – написал бывший губернатор Псковской области.

Михайлов также отметил, что, согласно Стратегии, для власти есть население, у которого есть гендер, возраст, место жительства, но нет национальности.

«Точнее, ее нет у большинства – у русских. Ничего не сказано о важности сохранения этнобаланса, и тем более нет никаких мер для его поддержания. Точнее, он будет, согласно Стратегии, изменяться в сторону размыва русского большинства» Евгений Михайлов политический блогер

По мнению Михайлова, этот подход в современных условиях – неправильный:

«Сейчас численность населения не так критически важна, как раньше. Важнее качество. Прежде всего этнический состав. Идут информационная и робототехническая революции, которые приведут к избытку трудовых ресурсов. При этом не нужно их путать с демографией – гастарбайтеры не обязательно должны становиться гражданами. В РФ создан механизм их натурализации, что явно не нужно».

Бывший губернатор Псковской области считает, что все изменения в документах о миграционной и демографической политике вызваны «исключительно сопротивлением материала, то есть массовым недовольством коренного населения миграционной политикой властей».

«Приняты или полумеры, или имитация мер, а иногда просто ограничились маскировкой реального положения вещей», – сделал неутешительное резюме Михайлов.