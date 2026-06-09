Исус Христос из Казани умер в своей квартире

46-летний Исус Христос (Евгений Чекулаев) из Казани, переименовавший себя в честь Мессии, скончался в своей квартире, сообщает Mash .

Его тело нашли полицейские в квартире на улице Шамиля Усманова.

Мужчина злоупотреблял алкоголем и в какой-то момент перестал выходить из дома, а в подъезде начал соседи заметили неприятный запах.

Тогда жильцы дома пожаловались на ароматы, приехавшие полицейские вскрыли дверь и увидели труп. Смерть казанца не носит криминальный характер, он скончался от болезни.

Он переименовал себя в честь Исуса из-за увлечения эзотерикой и нумерологией. Зимой 2026 года прокуратура обязала его вернуть настоящее имя. В прошлом ему дали два года условно за регистрацию 45 иностранцев в своей квартире.

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