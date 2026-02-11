Россиянина по имени Исус Христос заставили переименоваться

Суд в Казани постановил, что житель города, сменивший имя на Исус Христос, должен выбрать другое имя. Прокуратура указала, что смена имени по религиозным мотивам не считается неотъемлемым правом гражданина.

Кипшидзе поддержал это решение. Он отметил, что имя Иисус распространено в Латинской Америке, но в России и Восточной Европе его использование не принято. Кипшидзе добавил, что смена имени взрослым человеком на «Иисус Христос» вызывает вопросы о его вменяемости.

Ранее мужчина носил имя Евгений Петрович Чекулаев. По данным прокуратуры, его новое имя может вводить людей в заблуждение и оскорблять чувства верующих. СМИ также сообщают, что ранее Чекулаев был судим за кражу и разбой, а в прошлом году его дважды штрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов.

