ISNA: иранская ПВО сбила несколько дронов над городом Решт
Силы ПВО сбили несколько боевых мини-дронов в городе Решт, который находится на севере Ирана, сообщает РИА Новости на агентство ISNA.
«Час назад ряд районов города Решт подверглись атаке боевых мини-дронов, которые были сбиты благодаря задействованию ПВО», — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Израиль и Иран достигли соглашения о прекращении огня. Однако после наступления перемирия обе страны его нарушили.
Трамп осудил обе стороны, но отдельно обратился к Израилю, призвав его «не сбрасывать бомбы» на Иран. Между тем Тегеран объявил о своей победе над еврейским государством.