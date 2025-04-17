Искусанной акулой на Мальдивах россиянке не хотят возвращать деньги за экскурсию

Россиянке, пострадавшей от нападения акулы на Мальдивах, отказались возвращать деньги за экскурсию, в которой она получила укус. За поездку девушка заплатила около 30 тыс. рублей, сообщает SHOT .

По словам пострадавшей, снорклинг с акулами она покупала в своем отеле за 350 долларов (28,8 тыс. рублей).

Местные жители рассказали, что акула могла напасть на россиянку из-за белого цвета ее купального костюма. Но, со слов девушки, она была не одна в этот день, кто выбрал такой цвет.

Туристка рассказала, что после мальдивских врачей у нее остался сильный шрам. По словам российских медиков, операцию на Мальдивах девушке сделали плохо, при этом избавиться от шрама уже не получится.

Ранее сообщалось, что в Австралии погиб рыбак, который участвовал в любительской ловле акул. Одна из хищниц попалась в его сети, но в итоге сумела утащить мужчину за собой в глубину. Участника соревнований спасти не удалось.