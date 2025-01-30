Иски и яхта под санкциями: в каких делах засветился владелец Домодедова

Генпрокуратура РФ подала иск в Мособлсуд по итогам проверки порядка приватизации объектов аэропорта Домодедово, в котором фигурирует главный бенефициар воздушной гавани 56-летний Дмитрий Каменщик, занявший в 2024 году 62-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Впрочем это далеко не первая претензия к его деятельности: за последние 20 лет Каменщик фигурировал в ряде резонансных историй, сообщает Life.ru .

Содержание иска Генпрокуратуры пока не раскрывается. Ответчиками выступают сам Дмитрий Каменщик как основной бенефициар деятельности аэропорта и 32 юрлица, причем почти все они принадлежат Каменщику прямо или косвенно.

Данные о доходах публикуют 20 компаний, их совокупная выручка, по самым скромным подсчетам, — более 60 миллиардов рублей.

Дмитрий Каменщик родом из Екатеринбурга, вырос в семье успешных советских радиофизиков, отслужил в танковых войсках, окончил соцфак МГУ. Будущий владелец московского аэропорта начал карьеру в 1991 году в компании авиаперевозок и экспедирования «Ист-лайн», которая работала с аэропортом Домодедово и в итоге стала первым оператором воздушной гавани. В 1998 году Каменщик возглавил совет директоров Домодедова. Тогда же не подлежащие приватизации объекты имущества аэрогавани передали бизнесменам в аренду на 75 лет.

С компанией «Ист-лайн» связаны и первые претензии к бизнесмену. В 2004 году Росимущество попыталось оспорить законность передачи прав собственности в частные руки, однако суд подтвердил законность сделок.

В 2011 году Каменщик оказался в центре расследования взрыва в зале международных прилетов Домодедово, который устроил террорист-смертник, жертвами теракта стали 37 человек, 117 пострадали. Бизнесмена задержали по обвинению в нарушении 238 статьи УК о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц. Дело против Камещика закрыли через восемь месяцев в связи с отсутствием состава преступления.

В том же 2011 году стало известно, что Каменщик — формально глава совета директоров «Ист-лайна» — является, по сути, единственным бенефициаром комплекса аэропорта.

Позже СМИ писали о том, что Каменщик якобы хочет продать 100% своих активов в Домодедово за 5 миллиардов долларов. После пандемии коронавируса владелец аэропорта попал в тройку наиболее «обнищавших» бизнесменов — по данным Forbes, он потерял 668 миллионов долларов и остался с 1,8 миллиарда американской валюты. А в 2022 году Каменщику пришлось вызволять свою яхту Flying Fox, попавшую под международные санкции и обыск.

Чем закончится новый иск к Каменщику и его структурам — пока остается под вопросом. Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово могут деприватизировать, взыскав 100% долей компании «ДМЕ холдинг» в пользу государства.