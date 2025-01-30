«Ведомости»: структуры аэропорта Домодедово оказались под иностранным влиянием

Аэропорт Домодедово могут деприватизировать по иску Генпрокуратуры

Аэропорт Домодедово могут деприватизировать по иску Генеральной прокуратуры России, взыскав 100% долей компании «ДМЕ холдинг» в доход государства, сообщают «Ведомости».

По данным издания, знакомым с иском надзорного ведомства, структуры аэропорта контролируются иностранными резидентами. Это председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщика с гражданством Турции и ОАЭ и председателя наблюдательного совета авиагавани Валерия Когана с паспортом Израиля.

Таким образом был нарушен закон о стратегическом значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, отмечается в публикации.

В аэропорте отказались комментировать ситуацию, сославшись на необходимость ознакомления с иском.

Ранее сообщалось о подаче иска Генпрокуратурой после проверки приватизации аэропорта.