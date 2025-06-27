Искали 5 часов: из канала имени Москвы в Химках достали тело утонувшего мальчика

Спасатели достали из канала им. Москвы в Химках тело пятилетнего утонувшего мальчика, который выпал из катера, сообщает SHOT .

Днем в пятницу при катании по каналу им. Москвы в Химках пятилетний ребенок выпал из катера в результате резкого маневра. За штурвалом был его отец. Ребенка сразу подхватило и унесло течение в канале, а катер врезался в берег.

Малыша искали около 5 часов. Также спасатели до последнего не теряли надежды на чудо.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил движения и эксплуатации водного транспорта. Катером CHRIS CRAFT CORSAS 32 управлял отец погибшего ребенка. Судно принадлежит ему же.