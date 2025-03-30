Искалеченная в Дубае украинская модель Ковальчук пришла в себя

Искалеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук пришла в себя после перенесенной операции. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное, сообщает aif.ru .

«Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавная операции прошла успешно, теперь еще две», — рассказала знакомая семьи Ковальчук.

По ее словам, врачи оценивают состояние пациентки как стабильное. Мария все еще не может говорить, а в ближайшее время ей предстоит пройти еще несколько операций.

Однако собеседник агентства не дала точного ответа на вопрос, сможет ли Ковальчук раскрыть имена виновников своих травм, когда заговорит в случае успешного лечения.

Ранее украинскую модель Марию Ковальчук нашли со сломанными руками, ногами и позвоночником на обочине в Дубае. Девушка пропала после поездки на вечеринку шейхов в день своего 20-летия. После инцидента с Ковальчук Российские модели и представительницы эскорт-услуг массово отказываются от сотрудничества с клиентами в Дубае.