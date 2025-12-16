Искал математичку: напавший на школу в Одинцове конфликтовал с учителем
Девятиклассник во время нападения на Успенскую школу в Одинцове искал 29-летнюю учительницу математики. Она систематически отчитывала парня за неуспеваемость, сообщает Mash.
По словам других школьников, учительница математики, на которую охотился девятиклассник, очень требовательная. Ее неоднократно награждали за успехи учеников.
Женщина пришла в 9 «Б», где учился напавший на школу парень, учителем на замену. Сама она преподаватель начальных классов, но замещала основного педагога у девятиклассников, пока тот отсутствовал.
У учительницы сложились плохие отношения с подростком из-за его неуспеваемости, плохого поведения и отказа выполнять домашнее задание. Парень во время нападения на школу искал ее в крыле для младшеклассников, но не нашел.
Ученик ворвался в Успенскую школу 16 декабря. Он ранил охранника и нескольких школьников. Один ребенок погиб. Нападавший задержан.
Ранее сообщалось, что парень искал конкретный класс и учительницу. Но он не запомнил «букву и класс». Также один из учителей рассказал, что в последний месяц парень прогуливал занятия, получал двойки.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал трагедию, которая произошла 16 декабря в Успенской школе Одинцова. Глава региона назвал произошедшее ужасной и запредельной жестокостью.
