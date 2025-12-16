Искал математичку: напавший на школу в Одинцове конфликтовал с учителем

Mash: целью напавшего на школу в Одинцове была строгая учительница математики

Девятиклассник во время нападения на Успенскую школу в Одинцове искал 29-летнюю учительницу математики. Она систематически отчитывала парня за неуспеваемость, сообщает Mash .

По словам других школьников, учительница математики, на которую охотился девятиклассник, очень требовательная. Ее неоднократно награждали за успехи учеников.

Женщина пришла в 9 «Б», где учился напавший на школу парень, учителем на замену. Сама она преподаватель начальных классов, но замещала основного педагога у девятиклассников, пока тот отсутствовал.

У учительницы сложились плохие отношения с подростком из-за его неуспеваемости, плохого поведения и отказа выполнять домашнее задание. Парень во время нападения на школу искал ее в крыле для младшеклассников, но не нашел.

Ученик ворвался в Успенскую школу 16 декабря. Он ранил охранника и нескольких школьников. Один ребенок погиб. Нападавший задержан.

Ранее сообщалось, что парень искал конкретный класс и учительницу. Но он не запомнил «букву и класс». Также один из учителей рассказал, что в последний месяц парень прогуливал занятия, получал двойки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал трагедию, которая произошла 16 декабря в Успенской школе Одинцова. Глава региона назвал произошедшее ужасной и запредельной жестокостью.

