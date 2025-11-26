Ищут уже 3 дня: айтишник с Сахалина бесследно исчез в аэропорту Бангкока

59-летний ИТ-специалист Игорь из Южно-Сахалинска загадочно пропал в международном аэропорту Бангкока. Мужчина должен был вылететь рейсом 655 в Хабаровск, чтобы успеть на собственный день рождения, но исчез после посадки в перронный автобус, сообщает SHOT .

Все произошло 23 ноября. Игорь торопился домой, чтобы отпраздновать с семьей свой день рождения. По свидетельствам очевидцев, мужчина успешно прошел регистрацию в аэропорту и сел в автобус, следующий к самолету. Однако на борт воздушного судна он так и не поднялся.

Местонахождение ИТ-специалиста остается неизвестным уже трое суток. На каком этапе и как именно мужчина исчез, пока непонятно.

В свой день рождения, 25 ноября, Игорь не ответил ни на один звонок. Семья пропавшего активно занимается его поисками.

