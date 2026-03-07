Иран атаковал американские военные базы в ОАЭ

7 марта на рассвете иранские силы осуществили ракетный удар по американской авиационной базе «Аль-Дафра», расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), являющийся элитным формированием вооруженных сил страны, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

Как следует из заявления Корпуса, массированная атака была проведена беспилотными аппаратами морского базирования, входящими в состав КСИР. Военное командование Ирана сообщило, что в результате удара были точно поражены ключевые объекты инфраструктуры базы, включая узел спутниковой связи, радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении, системы управления огнем и пункт координации полетов.

Ранее иранская сторона заявила, что именно с территории этой базы была запущена атака, приведшая к жертвам среди мирного населения в одной из школ на юге Ирана. В результате происшествия погибла 171 девочка. Позднее в Сети появились фото с похорон.

Данные удары являются ответными мерами. Их проведение последовало после начала 28 февраля совместной военной операции США и Израиля против целей на территории Ирана, в ходе которой пострадали Тегеран и другие города, имеются разрушения и погибшие гражданские лица.

Иран проводит контрудары как по израильской территории, так и по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока. При этом в Иране подчеркнули, что перестанут атаковать соседние страны, если с их территорий не будет ударов по их стране.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.