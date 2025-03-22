Интернет-провайдер Lovit подвергся масштабной DDoS-атаке

Российский интернет-провайдер Lovit в пятницу днем подвергся масштабной DDoS-атаке. В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий атаки, сообщает пресс-служба компании.

Накануне пользователи массово жаловались на проблемы в работе интернет-провайдера Lovit. Россияне заявили, что у них не работает домашний интернет, не прогружаются сайты и не работает личный кабинет.

«21 марта в 12:00 наша компания подвергалась масштабной DDoS-атаке. В результате инцидента были затронуты ключевые элементы инфраструктуры, что привело к временным техническим трудностям в работе наших сервисов», — заявили в пресс-службе провайдера.

В компании отметили, что в настоящее время технические специалисты продолжают устранять последствия DDoS-атаки и восстанавливать полный функционал всех систем и абонентских платформ.

В Lovit добавили, что после восстановления работоспособности систем абонентам будет проведен перерасчет за время недоступности услуг. В то же время будут усилены меры по защите серверов и их устойчивость к угрозам.