Инсектициды нашли на шерсти мертвого котенка из отравившейся семьи красноярцев

Красноярские следователи заявили, что на шерсти мертвого котенка обнаружили вещества, аналогичные компонентам инсектицидов, выявленным у погибших от отравления детей, сообщает ТАСС .

«Органы кота еще не исследованы», — добавили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла вечером 20 сентября в поселке Красная Сопка. Семья — супруги и четверо детей — ели пельмени и курицу из магазина. После этого они почувствовали себя плохо, с симптомами отравления их доставили в больницу.

В результате скончались четверо детей. Изначально следователи предполагали, что в трагедии виноваты отравленные пельмени и куриное мясо. Но потом выяснилось, что семья могла отравиться во время использования дихлофоса «Варан».